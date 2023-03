Coppie gay, Bocchino “accerchiato” da Gruber. Lui: «Mi diverte». E smaschera l’ipocrisia dem e Lgbt (video) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solito copione a Otto e mezzo, dove per parlare di trascrizione anagrafica dei figli delle Coppie gay ieri è stato allestito un parterre monocolore con l’unica eccezione di Italo Bocchino. Una situazione talmente smaccata che una degli ospiti, Michela De Biase del Pd, ha sghignazzato sul fatto che il direttore editoriale del Secolo «si sente accerchiato». Ma «è una condizione che mi diverte», ha risposto Bocchino, sorbendosi anche con un certo aplomb la bizzarra lezione della dem sul fatto che pur avendo da piccola guardato assiduamente Lady Oscar non ha avuto alcun turbamento dal punto di vista dell’identità di genere. Bocchino “accerchiato” da Gruber sulle Coppie gay La notazione biografica in salsa manga è stata solo l’ultimo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solito copione a Otto e mezzo, dove per parlare di trascrizione anagrafica dei figli dellegay ieri è stato allestito un parterre monocolore con l’unica eccezione di Italo. Una situazione talmente smaccata che una degli ospiti, Michela De Biase del Pd, ha sghignazzato sul fatto che il direttore editoriale del Secolo «si sente». Ma «è una condizione che mi», ha risposto, sorbendosi anche con un certo aplomb la bizzarra lezione della dem sul fatto che pur avendo da piccola guardato assiduamente Lady Oscar non ha avuto alcun turbamento dal punto di vista dell’identità di genere.” dasullegay La notazione biografica in salsa manga è stata solo l’ultimo ...

