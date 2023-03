Coppa Campania, la Nasce un Sorriso Salerno ’92 va in finale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa buona notizia è il passaggio alla finale di Coppa Campania (domani, giovedì 16 marzo, alle 18:30 al PalaCardito di Ariano Irpino contro le padrone di casa della Ferraro Group che hanno avuto la meglio sulla Immensive Sant’Antimo), la cattiva è l’infortunio occorso a Camilla Valerio. L’atleta originaria di Bolzano è stata costretta a lasciare il parquet a pochissimi minuti dalla semifinale vinta dalla Nasce un Sorriso Salerno ’92 contro la NewCap Marigliano (89-36) sul neutro di Ariano Irpino, che ospita le final four della competizione: distorsione alla caviglia destra, l’entità sarà valutata nei prossimi giorni. In campo, dopo un avvio più combattuto, la partita è andata decisamente nella direzione della squadra cara al presidente Angela ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa buona notizia è il passaggio alladi(domani, giovedì 16 marzo, alle 18:30 al PalaCardito di Ariano Irpino contro le padrone di casa della Ferraro Group che hanno avuto la meglio sulla Immensive Sant’Antimo), la cattiva è l’infortunio occorso a Camilla Valerio. L’atleta originaria di Bolzano è stata costretta a lasciare il parquet a pochissimi minuti dalla semivinta dallaun’92 contro la NewCap Marigliano (89-36) sul neutro di Ariano Irpino, che ospita le final four della competizione: distorsione alla caviglia destra, l’entità sarà valutata nei prossimi giorni. In campo, dopo un avvio più combattuto, la partita è andata decisamente nella direzione della squadra cara al presidente Angela ...

