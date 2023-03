Controlli Nas in mense scolastiche | 1 su 3 è irregolare

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una mensa scolastica su tre in Italia ha evidenziato irregolarità in una campagna disu tutto il territorio nazionale eseguita dai Carabinieri del Nas. Verifiche su oltre mille aziende di ristorazione collettiva, sia pubbliche, sia private: 341 sono risultate irregolari, con sanzioni per 240mila euro. Nove cucine sono state sequestrate per carenze igienico-sanitarie e strutturali, sequestrai 700 chili di cibo. Deferiti all'autorità giudiziaria 22 gestori dei servizi-mensa ritenuti responsabili dei reati di frode e inadempienze in pubbliche forniture, alla detenzione di alimenti incattivo stato di conservazione e inosservanze alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli accertamenti dei NAS hanno rilevato l'impiego fraudolento di ingredienti di minore qualità rispetto a quella pattuita nei contratti di fornitura stipulati con i Comuni, come il ...

