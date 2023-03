Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, una su 3 irregolare (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alimenti mal conservati o scaduti, cucine in precarie condizioni igieniche, personale irregolare. L'allarmante situazione della refezione nelle scuole Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alimenti mal conservati o scaduti, cucine in precarie condizioni igieniche, personale. L'allarmante situazione della refezionescuole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Prende il via la cabina di regia per sostenere e difendere la filiera agroalimentare italiana, con l’obiettivo di… - RaiNews : Carabinieri del Nas nelle mense scolastiche: dagli asili nido fino agli istituti superiori, riscontrate '341 irrego… - LaVeritaWeb : Il ministro Matteo Piantedosi ricostruisce in Parlamento le fasi del naufragio di Cutro: «Gli scafisti temevano l’a… - IlFattoNisseno : Controlli dei Nas in mense scolastiche: 1 su 3 irregolare. Accertate 482 violazioni, sanzioni per 240mila euro - notizienet : Controlli dei Nas in mense scolastiche, 1 su 3 irregolare - Accertate 482 violazioni, sanzioni per 240mila euro -