Controlli al porto di Ischia | Salumi senza tracciabilità nel furgone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Controlli di Carabinieri e ASL al porto di Ischia: 15 chili di salumi senza tracciabilità, erano destinati ad eserc… - dgiorgio73 : @Skysurfer72 @marifcinter Ma no dai: 'occasioni a frotte' solo tra il 94esimo e il 97esimo...per il resto, partita… - AleMariotti1992 : Comunque questo successe anche a Porto - Lazio, i controlli della polizia portoghese furono lentissimi e ci tennero… - GiorgioAntonel1 : RT @laperlaneranera: 1929 il crollo della borsa di New York portò alla grande depressione degli anni '30 fu causato da una serie di fattori… - MomentiCalcio : La polizia lusitana definisce 'un pericolo' la sfida tra #Porto e #Inter e si cautela con maggiori controlli: il co… -

... anch`essi per andare aEmpedocle e poi, sui pullman, raggiungere il centro di accoglienza ... Sono gli sbarchi più pericolosi perché i migranti bypassano iidentificativi e sanitari.Far viaggiare cartoline e spacci in libertà per i cieli d'Europa attraverso la posta e sotto il naso deie della censura dell'est Europa, dei regimi totalitari, perché per fortuna la posta ...Da qui la decisione della Fda di aumentare iper assicurarsi che le importazioni di ... Inizialmente identificata in combinazione con altre droghe aRico a metà degli anni 2000, le prime ...

I controlli straordinari danno frutto: ubriaco portato in Questura e ... Questure sul web

Il 19 marzo per passeggiare da piazza Cavour a via dei Pescatori non serviranno permessi e prenotazione. Critiche dal Pd: “Pura propaganda”. Piciocchi: ...PORTO SANT’ELPIDIO - Aumenta il lavoro d’indagine per la polizia locale, con la videosorveglianza si è potenziata l’attività investigativa in supporto alle ...