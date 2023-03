Contratto scuola, Naddeo (Aran): “Aspettiamo atto di indirizzo integrativo per chiudere parte normativa ed economica” (Di mercoledì 15 marzo 2023) In questo periodo, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sta conducendo le trattative per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) 2019-21 per la Dirigenza delle Funzioni centrali, la Dirigenza medica e sanitaria, e anche per il personale del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) In questo periodo, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni () sta conducendo le trattative per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) 2019-21 per la Dirigenza delle Funzioni centrali, la Dirigenza medica e sanitaria, e anche per il personale del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Contratto scuola, Naddeo (Aran): “Aspettiamo atto di indirizzo integrativo per chiudere parte normativa ed economic… - V_Sardegna : Sassari: Denunciata la legale rappresentante di una cooperativa gerente la mensa di una scuola per aver somministra… - _eenila : Oggi obbligata a uscire prima di casa per andare a firmare il contratto a scuola per le supplenze ma voi siete matt… - Twitt12Twi : @billionaireSGDD Michele ha già avuto un contratto in compagnia internazionale ancor prima di Amici, ora è lì solta… - orizzontescuola : Arretrati contratto scuola, in arrivo anche per i supplenti. Le ultime notizie -