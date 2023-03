(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – Contrastare ilcon le. È questa ladel consigliere alle pari opportunità e alle politiche giovanili dell’ente antidella Provincia di Novara, Annaclara Iodice, esponente di Fratelli d’Italia. Contro illeLezioni di krav maga, l’arte marziale usata dai servizi segreti israeliani, per contrastare i bulli. Un progetto che ha previsto dei corsi di formazione alla disciplina del combattimento, il cui scopo è “ad affrontare con grinta e sicurezza situazioni di prepotenza e predominanza da parte di coetanei sottolineando il valore psicopedagogico dell’autodifesa”. A beneficiare dell’iniziativa dovrebbero essere le scuole superiori, delle quali una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Indovinate da dove sono partite le solite polemiche? - FrisendaDionig1 : RT @ElenaChiorino: Educare al rispetto è un compito imprescindibile della scuola. Bullismo e cyberbullismo sono piaghe che affliggono la no… - FratellidItalia : RT @ElenaChiorino: Educare al rispetto è un compito imprescindibile della scuola. Bullismo e cyberbullismo sono piaghe che affliggono la no… - ElenaChiorino : Educare al rispetto è un compito imprescindibile della scuola. Bullismo e cyberbullismo sono piaghe che affliggono… - solops : Educare per prevenire: strategie di contrasto al bullismo e al cyberbullismo a Torino -

Continuano le audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di prevenzione edel fenomeno dele del cyberbullismo e di misure rieducative ...... prevenzione eal fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; ricerca sui temi delonline, degli atti persecutori, dell'adescamento ...910 Maschio, recanti 'Disposizioni in materia di prevenzione edel fenomeno del, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori', di: ore 10: rappresentanti dell'Istituto ...

Contrasto al bullismo, la proposta di FdI: “Insegnare arti marziali a scuola” Il Primato Nazionale

Gli studenti dell’ITET “Rapisardi-DaVinci” coinvolti nel progetto Erasmus “No Bully No Cry” hanno incontrato, presso la sala gialla di palazzo del Carmine, il primo cittadino Roberto Gambino, l’assess ...Si è svolta Venerdì 10 Marzo all’Aula Magna Quistelli dell’Ateneo reggino, la manifestazione “Safer Internet day” organizzata dal Liceo “Tommaso Gullì” ...