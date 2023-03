**Conti pubblici: Bankitalia, a gennaio debito cala a 2756,5 mld** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - A gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.756,5 miliardi. Lo comunica la Banca d'Italia segnalando tuttavia come la diminuzione di 6,0 miliardi rispetto al valore di dicembre 2022 riflette le minori disponibilità liquide del Tesoro (8,8 miliardi, a 34,7), parzialmente compensate dal fabbisogno (1,8 miliardi) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,0 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è diminuito di circa 6,1 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali è aumentato di circa 0,2 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto stabile. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Aildelle Amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.756,5 miliardi. Lo comunica la Banca d'Italia segnalando tuttavia come la diminuzione di 6,0 miliardi rispetto al valore di dicembre 2022 riflette le minori disponibilità liquide del Tesoro (8,8 miliardi, a 34,7), parzialmente compensate dal fabbisogno (1,8 miliardi) e dall'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,0 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, ildelle Amministrazioni centrali è diminuito di circa 6,1 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali è aumentato di circa 0,2 miliardi; ildegli Enti di previdenza è rimasto stabile.

Stop alla circolazione dei crediti: l'attacco alla Moneta Fiscale Le partecipate pubbliche, in primis Cassa Depositi e Prestiti e Poste, avrebbero dovuto svolgere il ruolo di market maker nella monetizzazione dei crediti fiscali ... Gian Maria Gros-Pietro: "Svb non è Lehman, le banche italiane sono solide. Ma Lagarde non esageri" Il presidente di Intesa Sanpaolo: "Quello di Silicon Valley Bank è un incidente, un caso marginale. I tassi Se la Bce esagerasse, sarebbe un ... Le partecipate pubbliche, in primis Cassa Depositi e Prestiti e Poste, avrebbero dovuto svolgere il ruolo di market maker nella monetizzazione dei crediti fiscali ...Il presidente di Intesa Sanpaolo: "Quello di Silicon Valley Bank è un incidente, un caso marginale. I tassi Se la Bce esagerasse, sarebbe un ...