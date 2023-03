**Conti pubblici: a gennaio 26,1% debito detenuto da Bankitalia ** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - A gennaio la quota del debito delle Amministrazioni pubbliche detenuta dalla Banca d'Italia è risultata pari al 26,1 per cento (invariata rispetto a dicembre). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e debito", aggiungendo che la quota detenuta da non residenti era pari a dicembre (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) al 26,8 per cento. A gennaio la vita media residua del debito è rimasta stabile rispetto a dicembre, a 7,7 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Ala quota deldelle Amministrazioni pubbliche detenuta dalla Banca d'Italia è risultata pari al 26,1 per cento (invariata rispetto a dicembre). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e", aggiungendo che la quota detenuta da non residenti era pari a dicembre (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) al 26,8 per cento. Ala vita media residua delè rimasta stabile rispetto a dicembre, a 7,7 anni.

