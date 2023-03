Contatore manomesso | 60enne nei guai

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri della Stazione di Montemiletto hanno denunciato undi Torre le Nocelle, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che presso l’abitazione del predetto era statoildella corrente, eludendo così il pagamento dell’energia sottratta illecitamente. In considerazione delle evidenze emerse, il presunto responsabile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rubava energia elettrica, arrestato 38enne sebino Avevaildell'energia elettrica. Se l'era addirittura portato a casa dopo aver trovato il modo di collegare i cavi che portano la ...Per allacciarsi abusivamente al gas avevailcondominiale provocando una fuga di gas in un palazzo di Via Prè. Nei guai è finito un ragazzo di 27 anni denunciato per furto aggravato. A scoprire l'allaccio sono stati i ...Genova . Un 27enne è stato deunciato dalla polizia di Stato per furto aggravato, per aver consumato gas senza pagare dopo averil, in un appartamento di via Pré.

I tecnici che manomettono i contatori del gas in Francia per protesta Il Post

All’esito di specifiche verifiche, eseguite insieme a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che presso l’abitazione dell’uomo era stato manomesso il contatore della ...A far scattare il controllo da parte dei carabinieri il sospetto di un tecnico dell'Enel intervenuto per la manutenzione al contatore del vicino di casa. Rubava energia elettrica, arrestato 38enne seb ...