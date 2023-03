Congresso Cgil | c’è la delegata nostalgica degli anni Settanta che imita la supervip Ferragni…

(Di mercoledì 15 marzo 2023) A Rimini, venerdì, laEliana Como accoglierà Giorgia Meloni aldel sindacato con una mantella stile Ferragni a Sanremo: la scritta che ha voluto per l’occasione è “Meloni pensati sgradita”. Lei è la “capa” -così si definisce – della minoranzae con altri trenta seguaci abbandonerà la sala al momento dell’intervento della premier. Ovviamente il tentativo è stato da subito quello di farsi notare, tanto che è stata invitata a Un giorno da pecora rimediando, grazie a Meloni, quel po’ di notorietà che altrimenti sarebbe rimasta un sogno nel cassetto. “Sono molto seccata per il suo invito – ha detto Eliana Como – Questo è ildella, non avevamo nessun obbligo istituzionale nei suoi confronti. Lei è la maggiore esponente di Fratelli d’Italia, ha una ...

Così Landini,,dal palco del. "Il governo ritiri la delega fiscale per avviare un confronto di merito, perché non è più accettabile che le entrate fiscali si reggano di fatto sul lavoro ...La Fiom non rimarrà ad ascoltare l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni aldella. A dirlo è Eliana Como , dirigente della sigla dei metalmeccanici che fa parte del direttivo nazionale del sindacato confederale. Siete contenti della partecipazione della premier...Leggi Anche La Fiom: 'Meloni aldellaLasceremo la sala'. Landini: 'Invitata perché è il momento delle risposte, non per galateo' 'Non siamo d'accordo né sulla riduzione delle ...

