“Confermato, è ufficiale”. Elisabetta Canalis e il marito, la brutta notizia sulla vita privata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Elisabetta Canalis ha divorziato da Brian Perry. Che i due stessero affrontando una grave crisi era chiaro da un po’. Tuttavia quando sono uscite fuori queste voci, marito e moglie avevano risposto implicitamente con foto e video di coppia. Tutto rientrato quindi? Manco per niente. Da settimane anche sui social non si vedono più foto dei due insieme. Inoltre all’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che ha chiarito tante cose. “Secondo me – ha scritto la seguace dell’influencer – la Canalis si è lasciata ufficialmente perché, a parte che non ha più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il marito”. Ma non basta, un altro pesante indizio è arrivato qualche giorno fa. Elisabetta è stata infatti pizzicata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha divorziato da Brian Perry. Che i due stessero affrontando una grave crisi era chiaro da un po’. Tuttavia quando sono uscite fuori queste voci,e moglie avevano risposto implicitamente con foto e video di coppia. Tutto rientrato quindi? Manco per niente. Da settimane anche sui social non si vedono più foto dei due insieme. Inoltre all’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che ha chiarito tante cose. “Secondo me – ha scritto la seguace dell’influencer – lasi è lasciata ufficialmente perché, a parte che non ha più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il”. Ma non basta, un altro pesante indizio è arrivato qualche giorno fa.è stata infatti pizzicata ...

