Conference: Sarri, se la Lazio guarda al derby esce di sicuro (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Se penseremo a un'altra partita, domani si va fuori sicuro. Testa all'AZ Alkmaar, alle prossime gare ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare il turno è giocare con motivazione e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Se penseremo a un'altra partita, domani si va fuori. Testa all'AZ Alkmaar, alle prossime gare ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare il turno è giocare con motivazione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmauro85 : RT @erpitoneasr: Sarri:?? “La Conference? Sinceramente non ce ne frega un cazzo. I miei giocatori pensano solo al derby e a battere la Rom… - sportli26181512 : Az Alkmaar-Lazio, Sarri: 'Inconsciamente potremmo pensare al campionato': In Olanda la Lazio deve riscattare la sco… - Claudel_IT : RT @erpitoneasr: Sarri:?? “La Conference? Sinceramente non ce ne frega un cazzo. I miei giocatori pensano solo al derby e a battere la Rom… - phraederik : RT @erpitoneasr: Sarri:?? “La Conference? Sinceramente non ce ne frega un cazzo. I miei giocatori pensano solo al derby e a battere la Rom… - AnsaRomaLazio : Conference: Sarri, se la Lazio guarda al derby esce di sicuro. Il tecnico 'testa tutta per l'Alkmaar, alle altre pe… -