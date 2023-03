Conference League, Vincenzo Italiano: “Match insidioso con il Sivasspor, su Cabral e Jovic…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Fiorentina è pronta per il Match valevole come ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2023. Dopo la vittoria con il punteggio di 1-0 dell’andata, la compagine viola sarà di scena in casa del Sivasspor per staccare il pass per i quarti di finale della terza competizione continentale per club. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato la sfida di domani (fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 italiane) ai microfoni di Sky Sport. Il primo punto sul quale pone l’attenzione è, ovviamente, la delicatezza della sfida. “Contro il Sivasspor sarà una partita insidiosa, anche se partiamo con un vantaggio. Sarà un Match differente da quello dell’andata perché il nostro avversario dovrà cercare di essere diverso e metterci in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Fiorentina è pronta per ilvalevole come ritorno degli ottavi di finale di2023. Dopo la vittoria con il punteggio di 1-0 dell’andata, la compagine viola sarà di scena in casa delper staccare il pass per i quarti di finale della terza competizione continentale per club. Il tecnico della Fiorentina,, ha presentato la sfida di domani (fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 italiane) ai microfoni di Sky Sport. Il primo punto sul quale pone l’attenzione è, ovviamente, la delicatezza della sfida. “Contro ilsarà una partita insidiosa, anche se partiamo con un vantaggio. Sarà undifferente da quello dell’andata perché il nostro avversario dovrà cercare di essere diverso e metterci in ...

