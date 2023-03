Conference League, Maurizio Sarri: “Prima di fare bene in Europa dobbiamo farlo in Italia. Su Immobile…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Lazio si prepara per il complicato match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2023 in casa dell’AZ Alkmaar dividendosi tra il campo, diverse questioni spinose a livello di infermeria e, soprattutto, la consapevolezza che domenica si giocherà il derby della capitale. Maurizio Sarri ha messo il match contro la Roma come “primo della lista di questa settimana” ma la sfida olandese di domani (dopo l’1-2 casalingo di sette giorni fa) non andrà snobbata. Le chance di rimonta non mancano, ma i biancocelesti rischiano di essere la squadra Italiana più a rischio delle 7 ancora in lizza nelle tre competizioni. “Vuol dire che siamo peggio delle altre, c’è poco da fare commenti. Penso che Prima di pensare di fare bene in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Lazio si prepara per il complicato match di ritorno degli ottavi di finale di2023 in casa dell’AZ Alkmaar dividendosi tra il campo, diverse questioni spinose a livello di infermeria e, soprattutto, la consapevolezza che domenica si giocherà il derby della capitale.ha messo il match contro la Roma come “primo della lista di questa settimana” ma la sfida olandese di domani (dopo l’1-2 casalingo di sette giorni fa) non andrà snobbata. Le chance di rimonta non mancano, ma i biancocelesti rischiano di essere la squadrana più a rischio delle 7 ancora in lizza nelle tre competizioni. “Vuol dire che siamo peggio delle altre, c’è poco dacommenti. Penso chedi pensare diin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Intanto in Conference League, durante il match fra Basaksehir e Gent, l’attaccante nigeriano Gift Emmanuel Orban ha… - OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - mapivi63 : RT @CB_Ignoranza: Intanto in Conference League, durante il match fra Basaksehir e Gent, l’attaccante nigeriano Gift Emmanuel Orban ha reali… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Sarri: 'Più cattivi e niente alibi: se pensiamo ad altro siamo fuori sicuro' #lazio - fillppo05 : RT @CB_Ignoranza: Intanto in Conference League, durante il match fra Basaksehir e Gent, l’attaccante nigeriano Gift Emmanuel Orban ha reali… -