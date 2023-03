Conference League 2022/2023: risultati e classifiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutti i risultati e le classifiche della Conference League 2022/2023. Si apre la fase a gironi con un’italiana a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. OTTAVI DI FINALE ANDATA – Martedì 7 marzo Ore 18.45 – Lazio-Az Alkmaar 1-2 (18? Pedro, 45? Pavlidis, 62? Kerkez) Giovedì 9 marzo Ore 18:45 – Aek Larnaca-West Ham 0-2 (36?, 45’+2? Antonio) Ore 18:45 – Anderlecht-Villarreal 1-1 (28? Trigueros, 57? Dreyer) Ore 18.45 – Sheriff Tiraspol-Nizza 0-1 (45’+3? Amraoui) Ore 21:00 – Basilea-Slovan Bratislava 2-2 (6? Amdouni, 17? Medvedev, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutti ie ledella. Si apre la fase a gironi con un’italiana a caccia della qualificazione agli scontri diretti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. OTTAVI DI FINALE ANDATA – Martedì 7 marzo Ore 18.45 – Lazio-Az Alkmaar 1-2 (18? Pedro, 45? Pavlidis, 62? Kerkez) Giovedì 9 marzo Ore 18:45 – Aek Larnaca-West Ham 0-2 (36?, 45’+2? Antonio) Ore 18:45 – Anderlecht-Villarreal 1-1 (28? Trigueros, 57? Dreyer) Ore 18.45 – Sheriff Tiraspol-Nizza 0-1 (45’+3? Amraoui) Ore 21:00 – Basilea-Slovan Bratislava 2-2 (6? Amdouni, 17? Medvedev, ...

