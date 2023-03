Condannata Maria Licciardi | per i giudici ‘Lady Camorra’ è una boss

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOra anche per la giustizia italiana, e non solo nell’immaginario collettivo,è una. Lo sancisce una sentenza del tribunale di Napoli secondo la quale era a capo dell’associazione camorristica fondata dai fratelli: Gennaro, soprannominato la scimmia, Pietro, detto Pierino, Vincenzo, ‘o chiatto, e Assunta. Il gup Antonio Baldassarre le ha inflitto 12 anni e 8 mesi di reclusione, che con il rito ordinario sarebbero diventati quasi venti. Soprannominata ‘a Piccerella‘ (la piccolina, perché ultima nata della famiglia),ha ispirato il personaggio di Chanel, l’unico capoclan donna della serie tv Gomorra. I, con i clan Contini e i Mallardo, sono ritenuti i componenti ‘nobili‘ dell’Alleanza di Secondigliano, di cui fa parte una fitta galassia di ...

Maria Licciardi è stata condannata a 12 anni e otto mesi di reclusione per il suo ruolo all'interno dell'omonimo clan. La condanna è stata inflitta dal Gup Antonio Baldassarre nel processo con rito ...

Arriva la prima condanna in veste di capoclan per Maria Licciardi, arrestata dal Ros di Napoli, l'8 agosto del 2021, mentre stava per partire alla volta della Spagna dall'aeroporto romano di Ciampino: