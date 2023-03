Condannata "lady camorra", inflitti 12 anni a Maria Licciardi: ecco chi è la donna-boss (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ora anche per la giustizia italiana, e non solo nell’immaginario collettivo, Maria Licciardi è una boss. Lo sancisce una sentenza del tribunale di Napoli secondo la quale era a capo dell’associazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ora anche per la giustizia italiana, e non solo nell’immaginario collettivo,è una. Lo sancisce una sentenza del tribunale di Napoli secondo la quale era a capo dell’associazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : RT @lidentita: ??La #saga di #Lady #Gucci nella rete dei “#vampiri” Lady Gucci, la saga infinita. Non c'è pace per Patrizia #Reggiani, la ve… - lidentita : ??La #saga di #Lady #Gucci nella rete dei “#vampiri” Lady Gucci, la saga infinita. Non c'è pace per Patrizia… - egoctopus : @Agenzia_Ansa Mi viene da rispondere che anziché avere te come modello preferiamo tua moglie modella, senza offesa… - Controcorrentv : Lady Tamara condannata a 7 anni per tentata estorsione @LirioAbbate a #Controcorrente - Prima serata: 'E' una pers… -