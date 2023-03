Concutelli | l' ex terrorista nero Tuti | Noi amici nei tempi peggiori | ora un senso di vuoto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "E' una notizia che mi ha lasciato undi, di perdita perché eravamonei. Siamo stati insieme nel 'braccetti' in situazioni di detenzione estremamente dura e in lui avevo un sostegno, qualcuno con cui confrontarmi e nel quale rispecchiarmi. Sapere che se ne è andato mi ha portato con la mente agli anni in cui siamo stati insieme". Così Mario, exe fondatore del Fronte Nazionale Rivoluzionario, condannato a due ergastoli per tre omicidi e a 14 anni per aver guidato la rivolta a Porto Azzurro nell'87, commenta all'Adnkronos la notizia della morte di Pierluigi, che era stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Insieme a ...

Pierluigi, ilnero condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio, è morto ., che avrebbe fatto 80 anni a giugno, era stato tra i capi di Ordine Nuovo ...e la raffica di mitra contro il giudice Il giudice Vittorio Occorsio fu assassinato a Roma la mattina del 10 luglio 1976 da Pierluigi, il quale sparò trentadue colpi di mitra ...Il 'Comandante', ai domiciliari per motivi di salute, aveva ucciso nel 1981 il giudice Vittorio Occorsio e poi, in carcere, due militanti neofascisti ritenuti ...

Morto il terrorista nero Pierluigi Concutelli: dall'assassinio del giudice Occorsio agli omicidi in carcere. … la Repubblica

ex terrorista e fondatore del Fronte Nazionale Rivoluzionario, condannato a due ergastoli per tre omicidi e a 14 anni per aver guidato la rivolta a Porto Azzurro nell’87, commenta all'Adnkronos la ...Pierluigi Concutelli è morto. Il terrorista nero avrebbe fatto 80 anni a giugno. Era stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata.