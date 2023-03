Concita De Gregorio rivela | Porto la parrucca | ho avuto un tumore | scelgo la sanità pubblica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Concita De Gregorio “Chiedere scusa non serve a niente, bisogna pensarci prima” #Belve Verità assoluta - fraversion : 'Ho avuto un cancro'. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. “Hanno scritto che ho l… - LaStampa : Concita De Gregorio: la malattia solo un pezzo di me - Niklaus_R : RT @Cinguetterai: L’intervista a Concita De Gregorio è stata la più vera. #Belve - Niklaus_R : RT @Agenzia_Ansa: Concita De Gregorio a Belve rivela di aver avuto un tumore. 'Lo dico per la prima volta qui - spiega la giornalista a Fra… -

Se abusassi a queste mie parole seguiranno articoli e video consolatori da parte della signoraDedalla tribuna de La7 o dalle colonne di Repubblica. Dunque, proviamo un po' a capire ...'Lo dico per la prima volta qui. H o avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro , mi sono operata ad agosto '.Deracconta per la prima volta della sua malattia in tv. La scrittrice è stata ospite di Francesca Fagnani per raccontarsi senza filtri e così ha tolto definitivamente la 'maschera'. ...La giornalista e scrittrice parla per la prima volta in pubblico della sua malattia: "Adesso sono sulla buona ...

Concita De Gregorio a Belve: 'Ho avuto un cancro, indosso la parrucca' Agenzia ANSA

Cronaca - Non con il pubblico, non con i lettori, "per non darlo in pasto ai social". Certo con la sua famiglia, gli amici, alcuni colleghi, "chi amo". Abbonati per ...Una privatissima Concita De Gregorio, quella che si confessa a 360 gradi con Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2. La conduttrice di In Onda su La7, penna di punta di… Leggi ...