Concita De Gregorio: la malattia solo un pezzo di me (Di mercoledì 15 marzo 2023) La giornalista rivela di avere avuto un tumore al seno. «Lo porto come si porta la vita. La sanità pubblica è fondamentale»

fraversion : 'Ho avuto un cancro'. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. "Hanno scritto che ho l… - IlContiAndrea : Concita De Gregorio "Chiedere scusa non serve a niente, bisogna pensarci prima" #Belve Verità assoluta - GiusCandela : Concita De Gregorio parla per la prima volta a #Belve della sua malattia: 'Ho avuto un cancro, mi sono operato ad a… - LaStampa : Concita De Gregorio: la malattia solo un pezzo di me - ariannaquaia : RT @dueditanelcuore: Una volta una ragazza ha insistito col chiedermi che dieta avessi fatto perché "stai troppo bene adesso che sei dimagr…