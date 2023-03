Concita De Gregorio a Belve: 'Ho avuto un tumore, porto una parrucca. Il momento più difficile? Dirlo a mio figlio piccolo' (Di mercoledì 15 marzo 2023) 'Lo dico per la prima volta qui. H o avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro , mi sono operata ad agosto '. Concita De Gregorio racconta per la prima volta della sua malattia in tv. La ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) 'Lo dico per la prima volta qui. H oun anno impegnativo: houn cancro , mi sono operata ad agosto '.Deracconta per la prima volta della sua malattia in tv. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Concita De Gregorio “Chiedere scusa non serve a niente, bisogna pensarci prima” #Belve Verità assoluta - fraversion : 'Ho avuto un cancro'. A #Belve Concita De Gregorio parla per la prima volta della malattia. “Hanno scritto che ho l… - repubblica : Concita De Gregorio rivela: 'Porto la parrucca, ho avuto un tumore, scelgo la sanità pubblica' [di Viola Giannoli] - deveraunseraunn : In ospedale oggi una macchina TAC si è rotta e c’è un casino generalizzato, sono tutti sconvolti dall’intervista di… - chiaraabi : RT @efdiegi_: Esattamente qua la consacrazione definitiva di Concita De Gregorio da twitter Italia: #belve -