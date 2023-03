Conciliazione giudiziale | ecco come funziona lo strumento per evitare il contenzioso con il Fisco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoFiscale : La conciliazione giudiziale è stata disciplinata in maniera più organica a partire dal 2015 e permette di assicurar… -

409 cpc possono raggiungere, al di fuori della sede, un accordo transattivo ... e in ciò si differenzia dal "vecchio" istituto del tentativo dipreventivo in vigore sino al ...LAfuori udienza (Articolo 48, del D. Lgs.n.546/1992)in udienza (Articolo 48 - bis, del D. Lgs.n.546/1992)proposta dalla corte di ...leggi anche Negoziazione assistita, come è cambiata con la riforma e i nuovi modelli Cnf La divisioneQuando il tentativo dinon produce gli effetti sperati e gli eredi sono ...

Conciliazione giudiziale: ecco come evitare il contenzioso con il Fisco Tag24

Una procedura che ora si potrà adottare anche in ambito lavorativo. Ne parlano gli avvocati di Area pro labour ...Così come le altre misure di tregua fiscale (conciliazione giudiziale agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di cassazione su Nt+ Enti locali & edilizia dell'8 ...