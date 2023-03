Con Triumph la lingerie esce allo scoperto (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Made to be seen». Creata per essere vista. La nuova campagna firmata Triumph immagina l’intimo come un capo d’abbigliamento da mostrare, sia esso sotto una giacca, sopra una maglia o con un top trasparente. «Anche la lingerie è fatta per essere vista» commenta Sian Thomas, Global Head of Design di Triumph, durante la sua ultima visita al flagship milanese del marchio. Una tendenza che ha caratterizzato le passerelle della primavera 2023, tra babydoll e trasparenze, ma che fa parte della nostra storia da molto tempo. La stessa t-shirt non era altro che un capo di biancheria intima da indossare sotto una camicia elegante prima che, negli anni Cinquanta, Hollywood la trasformasse nel simbolo della ribellione giovanile, quella raccontata da Marlon Brando e James Dean. Sian Thomas «I giovani, ma anche la nostra clientela più ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Made to be seen». Creata per essere vista. La nuova campagna firmataimmagina l’intimo come un capo d’abbigliamento da mostrare, sia esso sotto una giacca, sopra una maglia o con un top trasparente. «Anche laè fatta per essere vista» commenta Sian Thomas, Global Head of Design di, durante la sua ultima visita al flagship milanese del marchio. Una tendenza che ha caratterizzato le passerelle della primavera 2023, tra babydoll e trasparenze, ma che fa parte della nostra storia da molto tempo. La stessa t-shirt non era altro che un capo di biancheria intima da indossare sotto una camicia elegante prima che, negli anni Cinquanta, Hollywood la trasformasse nel simbolo della ribellione giovanile, quella raccontata da Marlon Brando e James Dean. Sian Thomas «I giovani, ma anche la nostra clientela più ...

