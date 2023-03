Con ‘Le città che respirano’, riqualificati oltre 55mila mq di territorio (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Le città che respirano’ è l’iniziativa con la quale Nespresso si impegna, insieme a Legambiente e AzzeroCO2, a tutelare il patrimonio naturalistico del Bel Paese con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più verde, aumentarne la biodiversità e dare a tutti la possibilità di vivere attivamente il proprio territorio riscoprendone la bellezza. Un progetto che dal 2020 ha permesso di riqualificare oltre 55.000 mq di territorio italiano. “Il progetto ‘Le città che respirano’ è partito nel 2020: abbiamo già toccato diverse regioni come Lombardia, Lazio, Puglia, Sardegna, e ora il Piemonte. A oggi abbiamo riqualificato 55mila metri quadrati di aree. Non ci fermeremo qui, il nostro obiettivo è continuare con interventi di ripristino e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Lecheè l’iniziativa con la quale Nespresso si impegna, insieme a Legambiente e AzzeroCO2, a tutelare il patrimonio naturalistico del Bel Paese con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più verde, aumentarne la biodiversità e dare a tutti la possibilità di vivere attivamente il proprioriscoprendone la bellezza. Un progetto che dal 2020 ha permesso di riqualificare55.000 mq diitaliano. “Il progetto ‘Lecheè partito nel 2020: abbiamo già toccato diverse regioni come Lombardia, Lazio, Puglia, Sardegna, e ora il Piemonte. A oggi abbiamo riqualificatometri quadrati di aree. Non ci fermeremo qui, il nostro obiettivo è continuare con interventi di ripristino e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : 24 ore con #Fdi, primo partito italiano: - “Consigliera molestata a Venezia: approvata la censura per Joe Formaggi… - lucianonobili : Un ragazzo con le idee chiare asfalta #Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore… - Gitro77 : Governo di pagliacci e di servi. Il problema dell’immigrazione dalla Libia non è la Wagner. Le ondate di profughi d… - FrancyP_ : RT @Sofiajeanne: @Mauro_Gilli Questa osservazione sarebbe condivisibile se non sapessimo che Orsini fa spettacolo, spettacolo le cui ragion… - double_quasar : @ConflictDaniele @KersevanRoberto Forse non ha inteso. L'uranio impoverito usato in campo militare non centra una f… -

Credit Suisse, la paura della mancanza di liquidità ... infiammatasi per le difficoltà di approvvigionamento iniziate col Covid e peggiorate con la guerra in Ucraina. Il fallimento della Silicon Valley Bank è sotto gli occhi di tutti e nei giorni scorsi ... Landini (Cgil): "Il governo ritiri la delega fiscale. Pronti alla mobilitazione" Maurizio Landini apre il XIX Congresso della Cgil al Palacongresso di Rimini con un minuto di silenzio per le vittime di Cutro e la fascetta bianca al braccio . Abbonati per leggere anche Osservatori ... Allenamento Lazio, ancora niente Immobile per l'AZ Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida contro l'AZ Alkmaar di domani sera: le scelte di Sarri verso la partita Giorni intensi per la Lazio, che nel giro di pochi giorni avrà ... con ... ... infiammatasi perdifficoltà di approvvigionamento iniziate col Covid e peggioratela guerra in Ucraina. Il fallimento della Silicon Valley Bank è sotto gli occhi di tutti e nei giorni scorsi ...Maurizio Landini apre il XIX Congresso della Cgil al Palacongresso di Riminiun minuto di silenzio pervittime di Cutro e la fascetta bianca al braccio . Abbonati per leggere anche Osservatori ...Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida contro l'AZ Alkmaar di domani sera:scelte di Sarri verso la partita Giorni intensi per la Lazio, che nel giro di pochi giorni avrà ...... Napoli, è alta tensione per la sfida Champions di stasera con l'Eintracht: tifosi sotto sorveglianza RaiNews