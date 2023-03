Con la primavera il divertimento torna a dare spettacolo a Cinecittà World (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Ritorna la primavera e riparte il divertimento anche nel parco divertimenti numero 1 di Roma: sabato 18 marzo si riaprono le porte e si riaccendono i riflettori di Cinecittà World, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. La nuova stagione 2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario. Quest’anno l’offerta di Cinecittà World si arricchisce ulteriormente: ad impreziosire il Parco arrivano quattro grandi novità per la nuova stagione. “Dal ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Rilae riparte ilanche nel parco divertimenti numero 1 di Roma: sabato 18 marzo si riaprono le porte e si riaccendono i riflettori di, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. La nuova stagione 2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario. Quest’anno l’offerta disi arricchisce ulteriormente: ad impreziosire il Parco arrivano quattro grandi novità per la nuova stagione. “Dal ...

