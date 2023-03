Con il nuovo protocollo Finanza-Soccorso Alpino: le montagne del Lazio sono più sicure (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – É stato firmato oggi, presso la caserma del Corpo “Ten. M.A.V.M. F. Arcioni” di in Roma, dal Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Gen. D. Virgilio Pomponi e dal Presidente del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S., dott. Roberto Carminucci, un protocollo d’intesa volto a consolidare e potenziare la collaborazione tra i due attori principali impegnati in attività di Soccorso in montagna e negli ambienti ostili e impervi. L’intesa prevede un coordinamento nelle attività di Soccorso tra la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Antrodoco, in provincia di Rieti, nonché le Stazioni C.N.S.A.S. dislocate nel territorio laziale, con la possibilità di impiegare, ove necessario, anche ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – É stato firmato oggi, presso la caserma del Corpo “Ten. M.A.V.M. F. Arcioni” di in Roma, dal Comandante Regionaledella Guardia di, Gen. D. Virgilio Pomponi e dal Presidente del Servizio Regionaledel C.N.S.A.S., dott. Roberto Carminucci, und’intesa volto a consolidare e potenziare la collaborazione tra i due attori principali impegnati in attività diin montagna e negli ambienti ostili e impervi. L’intesa prevede un coordinamento nelle attività ditra la Stazione deldella Guardia di(S.A.G.F.) di Antrodoco, in provincia di Rieti, nonché le Stazioni C.N.S.A.S. dislocate nel territorio laziale, con la possibilità di impiegare, ove necessario, anche ...

