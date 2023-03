Con gli "Hospitallers" sul fronte del Donbass per salvare le vite dei combattenti ucraini (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Memento Mori” Il motto, con lo scheletro armato di falce e fucile, campeggia sul giubbotto antiproiettile di Ludmilla, accanto ha la sacca mimetica con la croce rossa, è il kit di pronto soccorso, quello per stabilizzare in caso di ferite da fuoco. Ludmilla gli altri volontari fanno parte degli “Hospitallers” medici e paramedici che da un anno a questa parte fanno su e giù dalle prime linee del fronte del Donbass per riconsegnare la vita ai soldati. “Quando non riesci a salvare il ferito e trovi nella giubba le foto dei suoi cari è il momento più difficile, di infinita tristezza” racconta commuovendosi la ragazza bionda. Sua nonna vive in Italia ma lei non la vuole salutare, non vuole farle vedere dove si trova o cosa fa adesso perché creerebbe solo agitazione nella sua famiglia. Quando arriva la chiamata scatta in ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Memento Mori” Il motto, con lo scheletro armato di falce e fucile, campeggia sul giubbotto antiproiettile di Ludmilla, accanto ha la sacca mimetica con la croce rossa, è il kit di pronto soccorso, quello per stabilizzare in caso di ferite da fuoco. Ludmilla gli altri volontari fanno parte degli “” medici e paramedici che da un anno a questa parte fanno su e giù dalle prime linee deldelper riconsegnare la vita ai soldati. “Quando non riesci ail ferito e trovi nella giubba le foto dei suoi cari è il momento più difficile, di infinita tristezza” racconta commuovendosi la ragazza bionda. Sua nonna vive in Italia ma lei non la vuole salutare, non vuole farle vedere dove si trova o cosa fa adesso perché creerebbe solo agitazione nella sua famiglia. Quando arriva la chiamata scatta in ...

