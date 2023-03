Comunisti | violenti e brilli | i tifosi dell’Eintracht all’assalto di Napoli | come già fecero a Roma… video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Alta tensione aper la partita di Champions di questa sera: l’arrivo deiFrancoforte, nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura, già ieri sera ha provocato i primi incidenti. Poi questa mattina itedeschi, che già nel 2018 misero a ferro e fuoco Roma per una partita di Europa League, si sono mossi in corteo prima sul lungomare cittadino e poi nelle strade del centro. Itedeschi, diverse centinaia tra i quali sono presenti anche alcuni ultras dell’Atalanta gemellati con quelli, hanno attraversato piazza Municipio e via Medina per raggiungere infine piazza del Gesù. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che hanno scortato il corteo con cori ostili ai napoletani da parte di molti sostenitori, ...