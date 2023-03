Comunicato dell'Inter a sostegno dei tifosi lasciati fuori dal Dragao (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giorno dopo non è svanita la rabbia dei tanti tifosi dell'Inter che, nonostante avessero acquistato tramite i canali ufficiali un biglietto, non hanno potuto entrare al Dragao e sono rimasti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il giorno dopo non è svanita la rabbia dei tantiche, nonostante avessero acquistato tramite i canali ufficiali un biglietto, non hanno potuto entrare ale sono rimasti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?Annullare la Festa del Papà - come sta accadendo in alcune scuole - è profondamente ideologico. Per il Ministro d… - sportface2016 : +++Comunicato ufficiale dell'#EintrachtFrancoforte: 'Da #Napoli incapaci di garantire la sicurezza. Inaccettabile c… - sportface2016 : +++Comunicato ufficiale #Napoli: 'Siamo molto preoccupati dalla decisione di far venire i tifosi dell'… - scala_mario : RT @CalcioFinanza: Comunicato dell’Inter: «A Oporto tifosi con regolari biglietti segregati e tenuti fuori dallo stadio per decisione unila… - sportli26181512 : Comunicato dell'Inter a sostegno dei tifosi lasciati fuori dal Dragao: Comunicato dell'Inter a sostegno dei tifosi… -