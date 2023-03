Comune di Broni | Concorso per 1 Istruttore Socio Assistenziale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1Direttivo, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per partecipare alla selezione serve laurea magistrale in materie sociali, cittadinanza italiana, esperienza nella mansione, buone doti comunicative, empatia, conoscenza delle normative che regolano il settore, personalità cortese e positiva. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 9 aprile 2023. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto didirettivo, categoria D, tempo ...

