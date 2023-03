Como, il sindaco vuole multare i genitori che portano in ritardo i figli all’asilo (Di mercoledì 15 marzo 2023) I genitori dei bambini degli asili nido del comune di Como potrebbe iniziare ad essere multati se accompagnano o vanno a prendere in ritardo i figli. La proposta arriva dalla giunta comunale e ha già scatenato le polemiche da parte di molti genitori e delle opposizioni. La sanzione di 50 euro, fa sapere il Corriere della Sera, scatterebbe dopo 4 ritardi, non necessariamente consecutivi, come previsto dal nuovo regolamento dei servizi alla prima infanzia. Approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, il documento ora passa al consiglio comunale e la discussione si attende per la prossima settimana. L’obiettivo della misura – spiega la giunta – è «far rispettare gli orari ed evitare i continui ritardi che provocano problemi sia sull’attività ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Idei bambini degli asili nido del comune dipotrebbe iniziare ad essere multati se accompagnano o vanno a prendere in. La proposta arriva dalla giunta comunale e ha già scatenato le polemiche da parte di moltie delle opposizioni. La sanzione di 50 euro, fa sapere il Corriere della Sera, scatterebbe dopo 4 ritardi, non necessariamente consecutivi, come previsto dal nuovo regolamento dei servizi alla prima infanzia. Approvato dall’esecutivo guidato daldi, Alessandro Rapinese, il documento ora passa al consiglio comunale e la discussione si attende per la prossima settimana. L’obiettivo della misura – spiega la giunta – è «far rispettare gli orari ed evitare i continui ritardi che provocano problemi sia sull’attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Multa di 50 euro per i genitori che portano i figli all'asilo in ritardo: la trovata del sindaco di Como - maaniballi : RT @ilmessaggeroit: Multa di 50 euro per i genitori che portano i figli a scuola in ritardo: la trovata del sindaco di Como - ilmessaggeroit : Multa di 50 euro per i genitori che portano i figli a scuola in ritardo: la trovata del sindaco di Como - infoitinterno : Multe ai genitori in ritardo ai nidi, FdI: 'A Como traffico da incubo, il sindaco regala ticket per la mongolfiera?' - DavideBergami12 : Un sincero plauso al sindaco di Como, per la sua crociata contro gli incivili che lasciano impunemente le ( deiezi… -