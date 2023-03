Commissione d’inchiesta sugli anni di piombo: Rampelli cambia il testo e ripresenta la proposta di legge (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo le polemiche sulla precedente proposta di legge, il deputato FdI e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha presentato un nuovo provvedimento per “l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989 nelle scuole, negli atenei universitari e nelle città”. Il precedente testo era finito nella bufera perché, nella relazione introduttiva, si citavano casi con vittime di destra. Stavolta nella relazione Rampelli fa riferimento agli “anni di piombo” periodo “che ha visto l’Italia sconvolta e travolta da quella che è stata definita una ‘guerra civile a bassa intensità, dove la violenza politica talvolta è sfociata nel terrorismo. Quotidiano era lo scontro tra giovani ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo le polemiche sulla precedentedi, il deputato FdI e vicepresidente della Camera Fabioha presentato un nuovo provvedimento per “l’istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulla violenza politica neglitra il 1970 e il 1989 nelle scuole, negli atenei universitari e nelle città”. Il precedenteera finito nella bufera perché, nella relazione introduttiva, si citavano casi con vittime di destra. Stavolta nella relazionefa riferimento agli “di” periodo “che ha visto l’Italia sconvolta e travolta da quella che è stata definita una ‘guerra civile a bassa intensità, dove la violenza politica talvolta è sfociata nel terrorismo. Quotidiano era lo scontro tra giovani ...

