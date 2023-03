"Come la accoglieremo": Meloni al congresso Cgil, protesta vergognosa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ogni occasione è buona per andare contro Giorgia Meloni. La possibilità che la presidente del Consiglio presenzi al congresso della Cgil non va proprio giù a Eliana Como, dirigente nazionale dello storico sindacato. Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la Como ha spiegato perché la Meloni non è gradita a Rimini, dove oggi - mercoledì 15 marzo - inizia il congresso della Cgil. “Sono molto seccata per il suo invito - ha dichiarato - non avevamo nessun obbligo istituzionale nei suoi confronti. Lei è la maggiore esponente di Fratelli d'Italia, ha una storia e un'identità dichiaratamente ed esplicitamente fascista”. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole: quando non si sa dove attaccare la Meloni, si tira fuori questa storia trita e ritrita del fascismo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ogni occasione è buona per andare contro Giorgia. La possibilità che la presidente del Consiglio presenzi aldellanon va proprio giù a Eliana Como, dirigente nazionale dello storico sindacato. Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la Como ha spiegato perché lanon è gradita a Rimini, dove oggi - mercoledì 15 marzo - inizia ildella. “Sono molto seccata per il suo invito - ha dichiarato - non avevamo nessun obbligo istituzionale nei suoi confronti. Lei è la maggiore esponente di Fratelli d'Italia, ha una storia e un'identità dichiaratamente ed esplicitamente fascista”. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole: quando non si sa dove attaccare la, si tira fuori questa storia trita e ritrita del fascismo. ...

