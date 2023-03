“Come gestire l’alimentazione di un bimbo con molte allergie e con la dermatite atopica?” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Salve dottore, mio figlio ha compiuto due anni a dicembre. Dall’età di 3 mesi soffre di una fortissima dermatite atopica su tutto il corpo pari a bruciature. Facendo indagini siamo venuti a conoscenza delle allergie multiple del bimbo: non mangia latte e derivati del latte, grano, uova, kiwi, anacardi . Non risulta essere celiaco dalle analisi. Purtroppo ha sempre avuto un rapporto difficile con il cibo e anche con il latte, infatti è sempre stato un bimbo con un peso al di sotto della media anche se giusto per i percentili della lunghezza. Ha sempre manifestato vomito a ogni reazione allergica e forti rush cutanei con reazione anche alle vie aeree. Con grande fatica cerchiamo di preparargli delle pappe diverse nonostante i cibi a disposizione non siano tanti, ma lui si rifiuta di mangiare i secondi. ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Salve dottore, mio figlio ha compiuto due anni a dicembre. Dall’età di 3 mesi soffre di una fortissimasu tutto il corpo pari a bruciature. Facendo indagini siamo venuti a conoscenza dellemultiple del: non mangia latte e derivati del latte, grano, uova, kiwi, anacardi . Non risulta essere celiaco dalle analisi. Purtroppo ha sempre avuto un rapporto difficile con il cibo e anche con il latte, infatti è sempre stato uncon un peso al di sotto della media anche se giusto per i percentili della lunghezza. Ha sempre manifestato vomito a ogni reazione allergica e forti rush cutanei con reazione anche alle vie aeree. Con grande fatica cerchiamo di preparargli delle pappe diverse nonostante i cibi a disposizione non siano tanti, ma lui si rifiuta di mangiare i secondi. ...

