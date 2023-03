Come finisce Sei Donne – Il mistero di Leila? La trama dell’ultima puntata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Martedì 14 marzo 2023, su Raiuno, è andata in onda la terza ed ultima puntata di Sei Donne – Il mistero di Leila, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta (già autori in passato di numerose fiction dedicate all’universo femminile) e diretta da Vincenzo Marra. Nel finale, la Pm Anna Conti (Maya Sansa), aiutata dall’Ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) cerca di capire cosa sia davvero successo a Leila (Silvia Dina Pacente), la giovane di cui si sono perse le tracce e che sembra essersi allontanata volontariamente con il patrigno Gabriele (Maurizio Lastrico). Ma è andata davvero così? L’ultima puntata di Sei Donne Nell’ultima puntata, i nodi vengono al pettine: Anna, dopo aver sospettato di Atu, fratello di Aysha (Cristina Parku), ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Martedì 14 marzo 2023, su Raiuno, è andata in onda la terza ed ultimadi Sei– Ildi, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta (già autori in passato di numerose fiction dedicate all’universo femminile) e diretta da Vincenzo Marra. Nel finale, la Pm Anna Conti (Maya Sansa), aiutata dall’Ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) cerca di capire cosa sia davvero successo a(Silvia Dina Pacente), la giovane di cui si sono perse le tracce e che sembra essersi allontanata volontariamente con il patrigno Gabriele (Maurizio Lastrico). Ma è andata davvero così? L’ultimadi SeiNell’ultima, i nodi vengono al pettine: Anna, dopo aver sospettato di Atu, fratello di Aysha (Cristina Parku), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adelphiedizioni : «Si finisce di leggere 'La terra inumana', il capolavoro di Józef Czapski pubblicato in Francia nel 1949, e inevita… - fabiochiusi : La vera “cancel culture” è avere infilato la par condicio in ogni cosa, come se il dibattito pubblico fosse un inin… - Trinitron001 : @liliaragnar Bene così Devono affossare le merde russe Odio profondo per quel popolo di inutile merde Non vedo l'… - Trinitron001 : @phildancefc @todorov_denis @valy_s @cris_cersei Bene così Devono affossare le merde russe Odio profondo per quel… - Trinitron001 : @todorov_denis @valy_s @cris_cersei Bene così Devono affossare le merde russe Odio profondo per quel popolo di inu… -