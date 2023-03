"Come Dracula". Travaglio, dopo il video rubato... altra umiliazione | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una discussione tra Marco Travaglio e un ragazzo sul conflitto ucraino avvenuta all'interno di un ristorante è stata registrata ed è diventata virale in rete. A rilanciarla anche il renziano Luciano Nobili, che ha preso posizione contro il direttore del Fatto Quotidiano, che nella discussione accusava gli Stati Uniti di “rompere il ca***” da 70 anni e di volerci “colonizzare”, a differenza della Russia di Vladimir Putin. “Un ragazzo con le idee chiare - ha twittato Nobili rilanciando il video - asfalta Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l'invasore russo ma per difendere la democrazia e i valori europei e atlantici. Gli americani non ci rompono il ca*** da 70 anni, ma ci hanno garantito libertà da 70 anni”. A replicargli è stato Salvatore Cannavò, vicedirettore del Fatto Quotidiano: “Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una discussione tra Marcoe un ragazzo sul conflitto ucraino avvenuta all'interno di un ristorante è stata registrata ed è diventata virale in rete. A rilanciarla anche il renziano Luciano Nobili, che ha preso posizione contro il direttore del Fatto Quotidiano, che nella discussione accusava gli Stati Uniti di “rompere il ca***” da 70 anni e di volerci “colonizzare”, a differenza della Russia di Vladimir Putin. “Un ragazzo con le idee chiare - ha twittato Nobili rilanciando il- asfaltaspiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l'invasore russo ma per difendere la democrazia e i valori europei e atlantici. Gli americani non ci rompono il ca*** da 70 anni, ma ci hanno garantito libertà da 70 anni”. A replicargli è stato Salvatore Cannavò, vicedirettore del Fatto Quotidiano: “Un ...

