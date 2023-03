Come abbinare il viola? Non difficile ma bisogna calibrare bene gli accostamenti Ecco i nostri suggerimenti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilè un colore da sempre consideratoper differenti motivi. Prima di tutto perché, non essendo una nuance comune, si fa fatica a immaginarecombinarla sul proprio look. L’altro “problema” è la superstizione: alcune persone infatti pensano porti sfortuna e per questo non la indossano. La realtà dei fatti è che ilè un colore duttile, semplice da portare e che dona a tutte, se si sceglie la giusta sfumatura e l’abbinamento perfetto.ilchiaro, ovvero il lilla Emporio Armani Spring Summer 2023 Il lilla è un colore perfetto per la primavera, una tonalità diche ben si adatta su un abito da cocktail o da cerimonia, ma anche su un blazer da portare con i jeans bianchi. Emporio Armani per la collezione ...

Come abbinare il viola: i best outfit per imparare a indossarlo AMICA - La rivista moda donna

Emporio Armani per la collezione Primavera Estate 2023 osa un abbinamento inaspettato: lilla e verde, audace e divertente. La fashion icon Caroline Issa matcha un cappotto lilla con un ensemble grigio ...