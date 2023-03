Colosseo, scale mobili rotte da mesi: la turista disabile portata in braccio dai vigili (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per visitare il Colosseo è stato necessario un gesto di umanità. Ancora un disagio ai danni di una turista costretta sulla sedia e rotelle in visita nella Capitale. È successo alla fermata della Metro B "Colosseo" dove una giovane americana in vacanza in Italia è stata portata in braccio da alcuni agenti della polizia di Roma Capitale a causa dell'inagibilità delle scale mobili all'interno della fermata. La ragazza, affetta da Sla, è stata accompagnata dai poliziotti sulle scale che da Largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo e che "sono recintate da mesi perché dichiarate pericolanti e la scala mobile, unidirezionale, presente all'interno della fermata Colosseo linea B è ferma", anche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per visitare ilè stato necessario un gesto di umanità. Ancora un disagio ai danni di unacostretta sulla sedia e rotelle in visita nella Capitale. È successo alla fermata della Metro B "" dove una giovane americana in vacanza in Italia è statainda alcuni agenti della polizia di Roma Capitale a causa dell'inagibilità delleall'interno della fermata. La ragazza, affetta da Sla, è stata accompagnata dai poliziotti sulleche da Largo Gaetano Agnesi conducono ale che "sono recintate daperché dichiarate pericolanti e la scala mobile, unidirezionale, presente all'interno della fermatalinea B è ferma", anche ...

