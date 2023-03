L'accordo è statoper altri quattro anni con la presenza a Bogotà di Guido Saracco, ... "Non esiste più solo un'influenza dell'architettura italiana in, ma anche degli architetti ...Un approccio inaugurato ina inizio anni '70 con il contributo determinante degli Stati ... Varato per la prima volta nel 1997 eogni quattro anni, il nuovo testo permette tra le ...Un approccio inaugurato ina inizio anni '70 con il contributo determinante degli Stati ... Varato per la prima volta nel 1997 eogni quattro anni, il nuovo testo permette tra le ...

Colombia: rinnovato l'accordo con Politecnico di Torino - Mondo Agenzia ANSA

L'accordo è stato rinnovato per altri quattro anni con la presenza a Bogotà ... "Non esiste più solo un'influenza dell'architettura italiana in Colombia, ma anche degli architetti colombiani che ...