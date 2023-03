Colin Farrell con Henry (e tutti gli altri): quando i figli dei famosi brillano come mamma e papà (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bye Bye mamma e papà star. Non solo e non sempre sono loro i protagonisti dei red carpet. Ci sono nuovi astri nascenti che brillano come (e forse più di) loro. Chi sono? I loro figli. Bellissimi proprio come mamma e papà li hanno fatti, i figli dei famosi – che diventano nepo baby, quando seguono le loro orme – non sono passati inosservati alla 95esima edizione degli Academy Awards. Anzi. Proprio su di loro si sono concentrate telecamere e obbiettivi dei fotografi. Il motivo è facilmente comprensibile. come resistere al fascino di Henry Farrell, figlio tredicenne di papà Colin ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bye Byestar. Non solo e non sempre sono loro i protagonisti dei red carpet. Ci sono nuovi astri nascenti che(e forse più di) loro. Chi sono? I loro. Bellissimi proprioli hanno fatti, idei– che diventano nepo baby,seguono le loro orme – non sono passati inosservati alla 95esima edizione degli Academy Awards. Anzi. Proprio su di loro si sono concentrate telecamere e obbiettivi dei fotografi. Il motivo è facilmente comprensibile.resistere al fascino dio tredicenne di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DCverso1 : PENGUIN & SOFIA FALCONE! Novas imagens do set de The Penguin mostram Colin Farrell e Cristin Milioti se encontrand… - DCverso1 : Colin Farrell como o Penguin: - #TheBatman (2022) - The Penguin (2024) - paoladeriu : RT @markovaldo59: Con Brendan Glee e Colin Farrell dal recente film 'Gli spiriti dell'isola' diretto da Martin McDonagh, il nostro happy ho… - _nouvelle_vague : Stanotte ho sognato che io e Colin Farrell andavamo al cinema insieme, vorrei molto. - markovaldo59 : Con Brendan Glee e Colin Farrell dal recente film 'Gli spiriti dell'isola' diretto da Martin McDonagh, il nostro ha… -