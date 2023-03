CM.com – Juve, UFFICIALE: i convocati per Friburgo, la scelta su Di Maria e Chiesa | Primapagina (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 17:15:00 Fermi tutti! Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida della Juventus contro il Friburgo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1-0 dell’andata all’Allianz Stadium firmato Angel Di Maria. Fischio d’inizio del match giovedì 16 marzo alle ore 18:45. L’appuntamento è all’Europa-Park Stadion. Fra i tifosi bianconeri, c’era grande attesa per la scelta di Allegri sugli acciaccati Di Maria e Chiesa: entrambi figurano nella lista dei convocati. I convocati della JuveNTUS 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovi?, 11 Cuadrado, 15 Gatti, 17 Kosti?, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 17:15:00 Fermi tutti! Massimiliano Allegri ha diramato la lista deiper la sfida dellantus contro il, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1-0 dell’andata all’Allianz Stadium firmato Angel Di. Fischio d’inizio del match giovedì 16 marzo alle ore 18:45. L’appuntamento è all’Europa-Park Stadion. Fra i tifosi bianconeri, c’era grande attesa per ladi Allegri sugli acciaccati Di: entrambi figurano nella lista dei. IdellaNTUS 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7, 9 Vlahovi?, 11 Cuadrado, 15 Gatti, 17 Kosti?, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di ...

