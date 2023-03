Clementino | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la fidanzata | foto | Instagram | The Voice Senior e The Voice Kids

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Siamo nel bel mezzo della settimana, ma nulla cambia per i telespettatori: anche oggi Serena Bortone, a partire dalle 14, accoglierà in studio i suoi affetti stabili e i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come farà, che è stato uno dei protagonisti dello show campione di ascolti The. Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre del 1982. Il rapper, cresciuto nell’entroterra napoletano – tra Cimitile e Nola – all’età di 14 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop proprio a Napoli. Qui è entrato a far parte ...