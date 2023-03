Claudio Anastasio e lo strano caso del manager “mussoliniano” dimissionario (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – La notizia è ormai di dominio pubblico e non si può non accoglierla di primo acchito con una grassa risata: Claudio Anastasio, il presidente della 3-I, la partecipata che ingloba Inps, Inail e Istat, ha rimesso il suo incarico. Il manager scelto dal governo Meloni ha deciso di fare un passo indietro dopo che La Repubblica aveva pubblicato una mail dello stesso Anastasio indirizzata al CdA in cui riportava gran parte del discorso pronunciato da Benito Mussolini all’indomani dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Unica e sola variante l’aver sostituito la parola “fascismo” con il nome della società che era stato chiamato a dirigere. Claudio Anastasio e il coraggio delle idee Così, mentre l’opinione pubblica si divide (anche) su questo tema, come se ce ne fosse ulteriormente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar – La notizia è ormai di dominio pubblico e non si può non accoglierla di primo acchito con una grassa risata:, il presidente della 3-I, la partecipata che ingloba Inps, Inail e Istat, ha rimesso il suo incarico. Ilscelto dal governo Meloni ha deciso di fare un passo indietro dopo che La Repubblica aveva pubblicato una mail dello stessoindirizzata al CdA in cui riportava gran parte del discorso pronunciato da Benito Mussolini all’indomani dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Unica e sola variante l’aver sostituito la parola “fascismo” con il nome della società che era stato chiamato a dirigere.e il coraggio delle idee Così, mentre l’opinione pubblica si divide (anche) su questo tema, come se ce ne fosse ulteriormente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Claudio Anastasio si è dimesso: il manager scelto da Meloni per guidare la società per l’innovazione digitale di In… - ultimora_pol : Il testo della mail inviata da Claudio #Anastasio messo a confronto con il discorso di Mussolini. @ultimora_pol - ciropellegrino : Claudio Anastasio, il manager scelto dal governo #Meloni che ama citare il Mussolini del delitto Matteotti, si è di… - siriomerenda : Mandela quando ha saputo che un certo Claudio Anastasio lo ha confuso per Mussolini... #Mandela #Anastasio… - Tuitr635952161 : @fabiorampelli Leggo una sua dichiarazione su Claudio Anastasio “Se ci sono personaggi che hanno delle nostalgie… -