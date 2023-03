Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023: Marco Odermatt padrone della Sfera di Cristallo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2022-2023 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.842 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 1.280 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 1.014 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 953 5. Loic Meillard (Svizzera) 831 6. Lucas Braathen (Norvegia) 824 7. Alexis Pinturault (Francia) 764 8. Marco Schwarz (Austria) 714 9. Manuel Feller (Austria) 506 10. James Crawford (Canada) 462 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 760 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 614 3 Odermatt Marco SUI 462 4 CLAREY Johan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023)GENERALEDELSCI1.(Svizzera) 1.842DELASSEGNATA 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 1.280 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 1.014 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 953 5. Loic Meillard (Svizzera) 831 6. Lucas Braathen (Norvegia) 824 7. Alexis Pinturault (Francia) 764 8.Schwarz (Austria) 714 9. Manuel Feller (Austria) 506 10. James Crawford (Canada) 462DELDISCESA 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 760DELASSEGNATA 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 614 3SUI 462 4 CLAREY Johan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - atsinorfos : Se un ufo atterrasse oggi e leggesse la gazzetta, penserebbe che Inzaghi sia uno che è 4° in classifica, eliminato… - AL19BA98 : @Fabius40884986 @MatthijsPog Pensa tifare Roma, avere come bacheca un bonsai e la coppa dei settimi in classifica e… - petto_netto : Secondi in classifica in campionato, semifinale di coppa italia, quarti di champions..e sono 8 mesi che ci fanno il… - asllanismo__ : -Secondi in classifica -Quarti di finale in Champions -Semifinale in coppa Italia -Supercoppa vinta Simone meriti… -