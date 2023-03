(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Mondiale riparte in salita per Charles, che domenica adovrà pagare diecidi penalità al via: lo ha dichiarato il team principal di Maranello Frederic Vasseur , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Ferrari-Leclerc, clamoroso passo d'addio? C'è il nome del suo nuovo team - MatteoFulgenzi3 : @Megheee_ Il culo del lattinaro clamoroso mamma mia, bandiera gialla negli ultimi giri per Leclerc nel primo settor… - Giovann41143237 : Secondo molte voci nel paddock a causare il ritiro di #Leclerc nel #BahrainGP è stata propio la centralina sostitui… - Sportitalia_it : ??#Formula1 : Come giudicate la gara delle #Ferrari? Charles #Leclerc chiude il primo #GP del 2023 con un clamoros… -

Non è dunque escluso, secondo Maranello, cheriesca a coprire l'intera stagione con la centralina che avrà a disposizione nel GP dell'Arabia Saudita ...... Sky Sports F1 UK rilancia una volta di più la voce di unscambio al volante di Ferrari e Mercedes nella stagione che verrà. La clamorosa ipotesi di Sky Sports F1 UK . Hamilton e...Dall'Inghilterra arriva una bomba di mercato F1 . Secondo Sky Sports F1 Uk , infatti, sarebbe alla viste unscambio di piloti tra la Ferrari e la Mercedes . Il monegasco Charlesfarebbe le valigie per accasarsi alla casa tedesca che non rinnoverebbe con Lewis Hamilton , lasciandolo libero ...

Clamoroso Leclerc: a Jeddah penalizzato di 10 posizioni, ecco il motivo Corriere dello Sport

Formula 1, clamoroso scambio Ferrari-Mercedes: ecco che cosa potrebbe accadere, ipotesi pazzesca delle ultime ore. Tifosi sotto shock, le ultimissime ...E per Charles Leclerc Il campionato dell’alfiere numero 16 della ... così come in quello delle Frecce d’Argento non sembra essere delle migliori. Ed ecco arrivare le prime “clamorose” indiscrezioni ...