Civitavecchia | noleggiano ‘abusivamente’ barche da diporto | maxi sanzione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sanzioni per oltre 11mila euro a carico di noleggiatori di imbarcazioni diche esercitavano l’attività senza adempiere agli obblighi fiscali. Si tratta dell’esito di controlli di polizia svolti in mare nel corso dei primi mesi del 2023, il Reparto Operativo Aeronavale diche ha scoperto e sanzionato per complessivi 11.016 euro possessori di imbarcazioni dabattenti bandiera italiana esercenti l’attività del noleggio in “forma occasionale” senza aver adempiuto i previsti obblighi fiscali. Cosa viene contestato ai noleggiatori Nello specifico, le contestazioni hanno riguardato l’”uso difforme dell’imbarcazione da”, ovvero l’utilizzo del mezzo nautico per finalità diverse dal “puro”, irregolarità punibile ai sensi e per effetto dall’art. 55 del D.Lgs. ...