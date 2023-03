City travolgente | 7-0 al Lipsia e quarti di Champions

(Di mercoledì 15 marzo 2023) MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'uragano Haaland segna 5 gol in 57? e porta in carrozza il Manchesteraidi finale diLeague. Demolito ilche alla fine perde 7-0: oltre al pokerissimo dell'attaccante norvegese c'è anche la rete di Gundogan e quella a tempo scaduto di De Bruyne. Forcing costante degli uomini di Guardiola sin dai primi minuti. De Bruyne pesca sul secondo palo Gundogan che colpisce di controbalzo ma manda altissimo da ottima posizione, poi Blaswich salva in qualche modo in uscita sul treno Haaland che arrivava a tutta velocità. Ildomina ma serve un episodio per sbloccarla e arriva poco dopo il 20? quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Henrichs contende a Rodri una palla alta e tocca con il braccio troppo largo: l'episodio sfugge all'arbitro ...

Sulle spalle del gigante. Il fa quel che deve, eliminando il Lipsia con un'esplosione di manifesta superiorità (6 - 0) e ...

Il City domina ma serve un episodio per sbloccarla e arriva poco ... bellissimo destro a giro dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali. Tedeschi travolti, inglesi in festa. Il City fa quel che deve, eliminando il Lipsia con un'esplosione ... Il vichingo aveva messo fuori la freccia del sorpasso, è stata invece quella del rientro ai box, travolgente nel riempire gli occhi ...