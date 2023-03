Cinque nuove assunzioni al Comune di Molinara: ecco come candidarsi ai concorsi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue posti categoria D e tre posti categoria C, tutti a tempo parziale (40 per cento, uno solo al 50). Il Comune di Molinara decide di aprire – finalmente – le procedure per assumere personale. E’ stata pubblicata la comunicazione ufficiale. Adesso si tratta di verificare se esistono richieste di disponibilità attraverso mobilità. Solo dopo “si procederà all’avvio delle procedure concorsuali”. Alternativa Civica per Molinara accoglie con favore la notizia. “Il Comune di Molinara conta attualmente 3 unità lavorative. Una è prossima al pensionamento, una è a scavalco con il Comune di Castelvetere ed un’altra rischierebbe di trovarsi con un carico di lavoro pressoché insostenibile – dichiara Rocco Cirocco, capogruppo nel consiglio comunale”. “I comuni – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue posti categoria D e tre posti categoria C, tutti a tempo parziale (40 per cento, uno solo al 50). Ildidecide di aprire – finalmente – le procedure per assumere personale. E’ stata pubblicata la comunicazione ufficiale. Adesso si tratta di verificare se esistono richieste di disponibilità attraverso mobilità. Solo dopo “si procederà all’avvio delle procedure concorsuali”. Alternativa Civica peraccoglie con favore la notizia. “Ildiconta attualmente 3 unità lavorative. Una è prossima al pensionamento, una è a scavalco con ildi Castelvetere ed un’altra rischierebbe di trovarsi con un carico di lavoro pressoché insostenibile – dichiara Rocco Cirocco, capogruppo nel consiglio comunale”. “I comuni – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Terna, ecco le 5 nuove dorsali elettriche. Piano decennale da oltre 21 miliardi: Nel piano presentato alla presenza… - FilippoAstone : #Trasformazionedigitale: nasce Ntt Data Gov & Tech Previsti tra i cinque e i dieci milioni di investimenti e 200 nu… - sportli26181512 : Milan, Maldini incontra Mendes: non solo Leao, altri quattro nomi sul tavolo: Un contatto importante per delineare… - danaryel : Cinque anni ad oggi mi dicesti: “Se potessi farti un regalo ti regalerei la felicità che meriti”. Non ho trovato la… - alto_adige : Dopo la sperimentazione a Egna che ha ridotto le emissioni, l'A22 inaugura cinque nuove tratte a velocità ridotta:… -