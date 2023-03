Cinque euro per parcheggiare in Riviera di Chiaia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scatta il divieto di dimora a Napoli per un parcheggiatore chiese Cinque euro per far parcheggiare negli stalli in via Riviera di Chiaia Chiese Cinque euro per parcheggiare negli stalli in Riviera di Chiaia. Lo scorso 10 marzo gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno eseguito un’ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli. Destinatario del provvedimento per il reato di tentata estorsione G.C., un 39enne napoletano con precedenti di polizia. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero. L’uomo, lo scorso 21 gennaio, avrebbe minacciato un’automobilista pretendendo 5 euro per ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scatta il divieto di dimora a Napoli per un parcheggiatore chieseper farnegli stalli in viadiChiesepernegli stalli indi. Lo scorso 10 marzo gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno eseguito un’ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Napoli. Destinatario del provvedimento per il reato di tentata estorsione G.C., un 39enne napoletano con precedenti di polizia. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero. L’uomo, lo scorso 21 gennaio, avrebbe minacciato un’automobilista pretendendo 5per ...

